La carga oculta del sobrepeso en la insuficiencia cardíaca

La insuficiencia cardíaca está dejando de ser una enfermedad exclusiva de adultos mayores. En México, cada vez más personas menores de 45 años enfrentan eventos cardiovasculares graves —como infartos, arritmias o insuficiencia cardíaca— que en muchos casos resultan fatales antes de llegar al hospital.

El Médico Bariatra, David Montalvo, Especialista en Medicina Cannábica, advierte que el verdadero enemigo no es el peso corporal en sí, sino la grasa acumulada en el organismo, que acelera el envejecimiento arterial y multiplica el riesgo de fallo cardíaco: “El exceso de grasa es lo que mata a la persona, no el número de kilos”.

De acuerdo con Montalvo, el tejido adiposo actúa como un órgano metabólicamente activo que libera citoquinas inflamatorias, las cuales dañan las arterias desde dentro y fomentan la formación de placas de colesterol, proceso conocido como aterosclerosis. Esta obstrucción progresiva reduce la capacidad del corazón para bombear sangre y oxígeno de forma eficiente, generando un cuadro que, con el tiempo, desemboca en insuficiencia cardíaca.

La edad es un factor determinante. Los eventos cardíacos en personas jóvenes suelen ser más letales porque el cuerpo aún no ha desarrollado circulación colateral, es decir, vasos sanguíneos alternos que compensen las arterias bloqueadas. “Cuando un infarto ocurre antes de los 45 años, el cuerpo no alcanza a crear vías de emergencia para mantener el flujo sanguíneo. Por eso, muchos pacientes jóvenes simplemente no llegan vivos al hospital”, explica Montalvo.

El especialista subraya que la insuficiencia cardíaca es la consecuencia final de años de malos hábitos: sedentarismo, falta de sueño, estrés y dietas desequilibradas. “No se trata de perder peso rápido, sino de reducir la grasa corporal y ganar músculo. Incluso personas delgadas con alta proporción de grasa visceral se comportan metabólicamente como obesas y tienen el mismo riesgo cardíaco”, añade.

Esta advertencia coincide con los hallazgos del estudio “Investigación latinoamericana en falla cardíaca: análisis visual y bibliométrico de los últimos 20 años”, publicado en la revista Archivos de Cardiología de México (2024). El informe señala que la obesidad es uno de los principales detonantes de la insuficiencia cardíaca en América Latina, especialmente en pacientes con fracción de eyección preservada (ICFEp), un tipo de insuficiencia en la que el corazón conserva su capacidad de contracción, pero se vuelve rígido e incapaz de llenarse adecuadamente.

Según el documento, más del 60% de los adultos en la región presenta sobrepeso u obesidad, lo que convierte a América Latina en una de las zonas más vulnerables del mundo. El impacto es particularmente alto en mujeres mayores de 50 años, donde el exceso de grasa corporal se asocia con mayor prevalencia de alteraciones metabólicas y cardiovasculares.

Aunque algunos estudios mencionan la llamada “paradoja de la obesidad” —según la cual ciertos pacientes con sobrepeso sobreviven más tiempo tras un diagnóstico inicial—, los investigadores aclaran que este efecto es temporal y no representa protección real: con el paso del tiempo, la obesidad agrava la insuficiencia cardíaca y eleva la mortalidad cardiovascular.

Tanto el Dr. Montalvo, como diversos especialistas coinciden en la urgencia de abordar la obesidad como prioridad médica y social, enfocándose en la prevención temprana, la educación nutricional y la personalización del tratamiento: “Entre más temprano se actúe, más se puede evitar llegar a un evento cardiovascular o a una insuficiencia cardíaca que acabe con la vida”, concluye el Dr. Montalvo.

