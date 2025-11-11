Rubén Rovelo se impuso en la Final de Nascar México Series, en La Puebla 110

Staff/RG

La NASCAR México 2025 disputada en Puebla, quedará ya para siempre en el recuerdo de los aficionados al automovilismo. La carrera que decidía quiénes serían los campeones tuvo como ganador de la misma a Rubén Rovelo Jr. de Alessandros, quien además inscribió su nombre como el piloto más ganador de la categoría.

“Una lástima que no haya podido llegar a las instancias finales para pelear por el campeonato, pero está victoria sirve para demostrar que estoy en un equipo ganador y que yo como piloto sigo siendo muy competitivo”, dijo el ganador.

La de 2025 fue una final auténticamente dramática, con los cuatro candidatos al título como protagonistas durante toda la carrera, figurando todos ellos en los puestos de adelante, hasta que faltando 600 metros para cruzar la meta Julio Rejón del GGG Racing y Max Gutiérrez de Canel´s-Laboratorios Tequis se vieron involucrados en un accidente y Alex de Alba Jr. se fue entonces en busca de su primer campeonato.

El más regular de toda la carrera fue sin lugar a dudas, Rubén Rovelo, que ganó la competencia y que manifestó estar feliz por haber subido a la parte más alta del podio, en un marco espectacular que tuvo el Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

Una excelente carrera de Eloy Sebastián Falcón que se quedó con el campeonato de Novato del Año y que cruzó la meta en la segunda posición: “Me voy muy contento y a trabajar con miras al 2026, donde quiero pelear por el campeonato”.

Fue Xavi Razo de Prime Sports quien ocupó el tercer peldaño del podio: “Estuve siempre entre los primeros y nunca dejé de pelear por la victoria, para 2026 queremos volver a estar adelante cuando se definan los playoffs”

TOP TEN NASCAR MÉXICO CARRERA PUEBLA 110

1.-RUBÉN ROVELO

2.-ELOY FALCÓN (N)

3.-XAVI RAZO

4.-ALEX DE ALBA

5.-MAX GUTIÉRREZ

6.-ENRIQUE BACA

7.-JORGE GOETERS

8.-OMAR JURADO

9.-JULIO REJÓN

10.-ABRAHAM CALDERÓN