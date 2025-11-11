Entrega Tonantzin Fernández obra en San Gregorio Zacapechpan

*- La presidenta municipal afirmó que hoy se trabaja por las y los ciudadanos históricamente olvidados*

Desde Puebla

*11 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Bajo la premisa de trabajar por aquellas y aquellos que históricamente fueron olvidados, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, inauguró una obra más concluida en la junta auxiliar de San Gregorio Zacapechpan.

Se trata de la rehabilitación de la calle Porfirio Díaz, entre Josefa Ortiz de Domínguez y Camino Nacional, una vialidad que había sido solicitada durante años por vecinas y vecinos, ya que anteriormente solo contaba con un camino de terracería.

En su mensaje, Tonantzin Fernández reiteró que su administración mantiene firme el compromiso de atender y escuchar a quienes nunca habían sido escuchados, reduciendo la brecha social y generando políticas y acciones que impulsen el bienestar de todas y todos por igual.

Por su parte, Tomás Cielo, presidente auxiliar de San Gregorio Zacapechpan, agradeció a la presidenta municipal por voltear a ver a su comunidad y destacó el trabajo conjunto con el Gobierno Municipal para mejorar la calidad de vida mediante obras, servicios y programas de bienestar.

Esta vialidad se suma a las más de 30 obras públicas realizadas por la actual administración en su primer año de gobierno, como parte del compromiso de mejorar la imagen urbana y la movilidad en las juntas auxiliares y barrios de la cabecera municipal.