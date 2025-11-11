El Buen Fin 2025 será el más anticipado: 77 % de los mexicanos ya planea qué comprará y las marcas lo saben

Staff/RG

El Buen Fin 2025 se perfila como el más analítico de la historia, 77 % de los mexicanos que compran en línea planea participar, 69% lo hará combinando canales físicos y digitales, y 76% planea sus compras con semanas de anticipación.

Las empresas que operan con analítica predictiva logran hasta 25% más ventas y 12% menos quiebres de stock.

El Buen Fin 2025 arranca con un consumidor más informado, exigente y planificador. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), casi ocho de cada diez consumidores digitales en México tienen previsto realizar al menos una compra durante la campaña, y siete de cada diez lo harán de forma omnicanal, combinando tienda física y plataformas digitales

Esa madurez del comprador viene acompañada de un cambio de hábito. Tres de cada cuatro consumidores planean sus compras con semanas de anticipación, comparan precios y condiciones de pago y exigen entregas rápidas. Al mismo tiempo, 65% espera recibir sus pedidos en menos de una semana, lo que presiona a los sistemas de predicción y logística en todo el ecosistema.

“El Buen Fin ya no se gana con descuentos, sino con precisión. Las empresas que cruzan información de cliente, inventario y contexto pueden anticipar qué se venderá antes de que inicie la campaña. La información correcta en el momento exacto es el nuevo diferencial competitivo”, afirma José Ignacio Migoya Elizalde, Head Of Sales de X – DATA.

Predicción reemplaza al instinto

El análisis de datos dejó de ser una práctica aspiracional y se volvió la columna vertebral de la operación comercial. Según los casos documentados por X-DATA, las compañías que integraron modelos de inteligencia de ventas lograron aumentar 25% sus ingresos en temporadas de alta demanda y reducir 12% los quiebres de stock, gracias a algoritmos que recomiendan pedidos, anticipan demanda y optimizan inventarios con un margen de error inferior al 9%.

Esta capacidad de anticipación también transformó la forma de comunicarse con el consumidor. En proyectos con Customer Data, la segmentación predictiva elevó 20% la efectividad de las campañas digitales y 15% la tasa de apertura de mensajes personalizados, demostrando que la analítica no solo impulsa ventas, sino que mejora la relación con el cliente.

“Los datos ya leen emociones. Identifican cuándo el consumidor está explorando, cuándo compara y cuándo decide. Esa lectura convierte la tecnología en empatía y la estadística en una experiencia de compra más humana”, explica Javier Costa, Chief Business Development Officer de X-DATA.

Nueva lógica del consumo mexicano

La AMVO confirma que 85% de los compradores prefiere el envío a domicilio, impulsando la necesidad de cadenas logísticas más rápidas y predecibles. En paralelo, el 49% opta por modelos omnicanal que integran lo mejor de ambos mundos: conveniencia digital y contacto físico.

En este contexto, la información dejó de ser un insumo y se convirtió en un activo. Las marcas que comprenden al consumidor a través de sus datos no solo venden más, aprenden más rápido, reaccionan mejor y generan confianza. El Buen Fin 2025 será recordado como el punto de inflexión donde los datos, no los descuentos, definieron el rumbo de las compras en México.

Acerca de X-DATA

X-DATA es una consultora mexicana de analítica avanzada y visualización de datos. Su misión es ayudar a que las empresas tomen decisiones con base en evidencia y no en intuición, convirtiendo información dispersa en conocimiento estratégico. Inspirada en el modelo de organizaciones exponenciales, la compañía combina ciencia de datos, diseño y modelos predictivos para impulsar ventas, optimizar operaciones y anticipar tendencias. Con un equipo ágil y multidisciplinario, X-DATA busca que cada dato tenga un impacto real en la competitividad de México.