LXII Legislatura fortalece cercanía y trabajo de territorio: Pavel Gaspar

Desde Puebla

Con el propósito de fortalecer la cercanía y el trabajo de territorio, para escuchar las necesidades de las personas y atenderlas conforme a las atribuciones del Congreso, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, anunció que algunas Comisiones realizarán sesiones extramuros y se desarrollarán fuera de la sede legislativa.

Recordó que la Comisión de Cultura ha sesionado fuera del Congreso e informó que se tiene previsto que otros órganos sigan con la misma dinámica, para abonar al trabajo que realiza cada diputado y diputada en las diferentes regiones del Estado.

Pavel Gaspar señaló que el Congreso se mantendrá como un espacio de puertas abiertas, cercano a la gente y con un trabajo continuo que permita contar con el marco normativo adecuado en favor del desarrollo e la entidad y del bienestar de sus habitantes.

El diputado mencionó que, desde el Congreso del Estado, se mantendrá el trabajo conjunto para atender los diversos temas, incluidos los de seguridad, para generar un entorno de paz y tranquilidad a las familias poblanas.