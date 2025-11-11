Sigue la búsqueda del menor desaparecido en las inundaciones de Huauchinango

Desde Puebla

El día 11 de noviembre de 2025, se llevó a cabo la continuación de las acciones de búsqueda del menor Liam Tadeo González Lechuga, en la zona conocida como Las Compuertas – Acatlán, municipio de Huauchinango, con la participación interinstitucional de dependencias de los tres niveles de gobierno.

Participaron en la búsqueda:

Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), encabezando los trabajos de coordinación en campo.

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.

Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

Secretaría de Seguridad Pública del Estado (Policía Estatal).

Protección Civil Municipal de Huauchinango.

Bomberos del Estado, con apoyo de unidad canina “Akira” especializada en rastreo por olor residual.

*Durante la jornada se efectuó búsqueda pie-tierra sobre las orillas y dentro del cauce del río, realizando inspección de:*

– Zonas de arrastre natural

– Acumulaciones de material y vegetación

– Márgenes con retención y depósitos fluviales

– La C. Abigail Lechuga Sosa, madre del menor, acompañó las labores durante la operación.

Resultado:

*A pesar de los trabajos realizados en el lugar, no se obtuvieron resultados positivos en la localización del menor.*

_La Comisión Nacional de Búsqueda, en coordinación con las instituciones participantes, mantendrá la continuidad de las acciones en los tramos subsecuentes del cauce y zonas definidas dentro del plan de búsqueda progresiva._

Se continuará informando.