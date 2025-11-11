Accidente en la federal Puebla-Tehuacán deja nueve heridos

Desde Puebla

Nuevamente, unidad de transporte público de la ruta 86 con destino a Amozoc estuvo involucrada en aparatoso accidente.

Durante esta tarde de martes sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán a la altura del Coppel Amozoc.

Este aparatoso accidente dejó como saldo 9 personas lesionadas, 8 del autobús y una mujer del vehiculo particular.

Paramédicos de Protección Civil llegaron, para atender y trasladar a los lesionados a un hospital.