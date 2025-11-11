Anuncian el Festival Internacional de Teatro Susana Alexander en Atlixco

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, refuerza el impulso a la cultura al respaldar la realización del XXXIV Festival Internacional de Teatro Susana Alexander, encuentro que reúne talento local, nacional e internacional, consolidando a Atlixco como la ciudad del Arte y la Cultura.

Las funciones se presentarán todos los viernes de noviembre, a las 18:00 horas, en el Auditorio de la Casa de Cultura de Acapetlahuacan, con entrada libre para el público.

Programa:

• 7 de noviembre: El diario de un loco – Teatro Atrastiempo.

• 14 de noviembre: Leyendas Mexicanas – Compañía de Teatro del Colegio Euroliceo Internacional.

• 21 de noviembre: PD te amo: la historia de un perro negro – Dime Teatro

• 28 de noviembre: Pedro y el capitán – Escuela de Iniciación Artística asociada al INBAL.