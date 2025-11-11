CTM acusa a Roxana Luna de bloqueos en obras públicas y exige un alto a bloqueos 

*El sindicato hizo un llamado a sumar esfuerzos en favor de beneficiar a los ciudadanos*

Desde Puebla

En rueda de prensa, el Sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) manifestó su postura ante los recientes acontecimientos en San Pedro Cholula y señaló a Roxana Luna y los sindicatos de la construcción ligados a CATEM y el sindicato Escobedo, de bloquear calles y generar conflictos en perjuicio directo de la ciudadanía y de los trabajadores, al no permitir concluir las obras públicas del municipio.

Al respecto, rechazaron estas acciones que -afirman- sólo buscan intimidar, extorsionar y obstaculizar el trabajo honesto que se realiza en beneficio de la región.

“Queremos dejar claro que nuestro sindicato ha brindado empleo a los trabajadores locales de Cholula, privilegiando la mano de obra de la región, y acordando tarifas solidarias, entendiendo la situación económica actual. Esta decisión permitió invertir más recursos en materiales de calidad, garantizando obras seguras, duraderas y que realmente benefician a la comunidad”, afirmó Miguel Soto, delegado de la CTM en San Pedro Cholula.

Sentenció que no cederán ante presiones ni actos de extorsión, afirmando que el diálogo y el bien común debe prevalecer por encima de intereses personales y políticos, al tiempo de calificar como lamentable que estos grupos de choque afecten las obras públicas y pongan en riesgo la seguridad de las y los cholultecas.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de las y los trabajadores, al tiempo de reafirmar su compromiso de seguir trabajando con disciplina, orden y compromiso social.