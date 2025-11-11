224 expedientes abiertos contra exfuncionarios de gobiernos pasados: Choco Parra 

Erika Méndez

El gobierno de Puebla tiene 224 expedientes abiertos contra exservidores públicos de pasadas administraciones por presunta responsabilidad administrativa, reveló el coordinador del gabinete, José Luis García Parra.

En conferencia de prensa, indicó que durante este 2025 se iniciaron procesos de investigación en la secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Todos los procesos se encuentran bajo principios claros de confidencialidad, reserva, presunción de inocencia y debido proceso.

“No se va a saber el caso que se está investigando hasta que no se tenga una resolución firme, esta supuesta lista es un trascendido, una especulación, tenemos que esperar hasta que haya una resolución firme”, indicó García Parra.

A su vez, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier negó de manera particular averiguaciones contra la titular de la secretaría de Finanzas, Josefina Morales Guerrero, de quien, dijo, ha trabajado de manera correcta y lo está apoyando en el proyecto del presupuesto 2026.