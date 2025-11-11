DIF municipal organizará 10 posadas: Alejandro Cortés

María Tenahua

Para esta temporada decembrina, el sistema municipal DIF de Puebla capital realizará posadas a partir del 3 de diciembre en unidades habitacionales, informó el director Alejandro Cortés Carrasco.

En entrevista, indicó que las dependencias involucradas trabajan de forma conjunta con el sistema, para elaborar el programa, y que estas festividades se realicen en orden.

Agregó que están en la programación, y han decidido 10 posadas en beneficio de los vecinos de estos lugares.