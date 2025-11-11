¡Cuídate del frío!: Ayuntamiento de Atlixco

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, a través de la Dirección de Protección Civil, exhorta a la ciudadanía a reforzar las acciones preventivas ante la llegada del invierno y la temporada de frentes fríos, con el fin de proteger la salud y el bienestar de las familias atlixquenses.

La dependencia municipal recomienda abrigarse en capas, proteger rostro, cabeza y extremidades y mantener una dieta rica en vitamina C para prevenir enfermedades respiratorias.

También se sugiere ingerir líquidos calientes, evitar cambios bruscos de temperatura y asegurar una adecuada ventilación al usar calefactores o chimeneas, a fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, se invita a brindar apoyo a personas en situación de calle y proteger a las mascotas del frío.

“La prevención salva vidas; cuidarnos es tarea de todas y todos”, destacó la presidenta Ariadna Ayala.