BUAP realizará encendido del árbol el 24 de noviembre

María Huerta

El 24 de noviembre, a las 16:00 horas, la Universidad Autónoma de Puebla llevará a cabo su tradicional encendido del árbol navideño.

La máxima casa de estudios tendrá el encendido del árbol en la plaza Mariposa del Complejo Cultural Universitario (CCU), cuya entrada será gratuita y libre, no solo para la comunidad universitaria, sino para el público general.

El encendido será a cargo de la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez y la acompañarán diversos directores.