BUAP realizará encendido del árbol el 24 de noviembre

María Huerta
El 24 de noviembre, a las 16:00 horas, la Universidad Autónoma de Puebla llevará a cabo su tradicional encendido del árbol navideño.
La máxima casa de estudios tendrá el encendido del árbol en la plaza Mariposa del Complejo Cultural Universitario (CCU), cuya entrada será gratuita y libre, no solo para la comunidad universitaria, sino para el público general.
El encendido será a cargo de la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez y la acompañarán diversos directores.
You may also like
-
Anuncian cursos gratis de ingles para poblanos en colaboración con la Universidad de Arizona
-
Comisiones del Congreso de Puebla serán itinerantes: Pavel Gaspar
-
Rectora preside Cuarto Informe de Labores y toma de protesta en la Facultad de Administración
-
Creación de empleos formales cae 7.3% de enero a octubre
-
VSR, el virus del que pocos hablan pero que puede causar neumonía grave en adultos mayores