Anuncian cursos gratis de ingles para poblanos en colaboración con la Universidad de Arizona

Desde Puebla

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Información en Puebla lanzó más de 60 cursos gratuitos para profesionalizar a los poblanos.

En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Celina Peña Guzmán, destacó que se impartirá uno de inglés en colaboración con la Universidad de Arizona.

Ofrecerá una certificación mediante una plataforma que habilitará el Tecnológico Nacional de México.

En otro tema, la funcionaria reportó los avances en el astroparque del Gran Telescopio Milimétrico. Dijo es un modelo único en el mundo, que integrará ciencia para niños y jóvenes, senderismo, deporte y cuidado del medio ambiente.