México Vs Uruguay: ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre vivirá su último partido amistoso del 2025 en territorio nacional este sábado 15 de noviembre, cuando el Tri y Uruguay midan fuerzas en el Territorio Santos Modelo de Torreón; las últimas tres ocasiones en las que se enfrentaron, el conjunto azteca salió goleado.

En busca de ir resolviendo las dudas con las que cuenta Javier Aguirre y su Cuerpo Técnico para el Mundial 2026, México se medirá ante Uruguay, quienes ya también cuentan con su boleto asegurado para la justa mundialista del próximo verano, por lo que podrían volverse a ver las caras en una Fase de Grupos y reditar lo sucedido en Sudáfrica 2010.

Para este compromiso, se espera que Aguirre les brinde oportunidad a futbolistas como Carlos Acevedo, Kevin Álvarez, Mateo Chávez, Fidel Ambriz, Obed Vargas, Erick ‘Chiquito’ Sánchez, Jorge Ruvalcaba, Alexis Gutiérrez, Hirving ‘Chucky’ Lozano y Armando ‘Hormiga’ González, quienes se juegan una de sus últimas cartas con el objetivo de ser parte de la lista final para el Mundial 2026.

MÉXICO VS URUGUAY, TODOS LOS DETALLES

Estos son todos los detalles del compromiso entre México y Uruguay, donde los ‘Charrúas’ presentarán a viejos conocidos del futbol mexicano, tal como lo son Santiago Mele, Juan Manuel Sanabria, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Federico Viñas y Rodrigo ‘Búfalo’ Aguirre.

Día: sábado 15 de noviembre, 2025.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: TSM de Torreón / 29,101 espectadores.

Canales de TV: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Alternativas por streaming: Vix, Vix Premium, IzziGo y Sky+.

Tras este compromiso, a México solamente le restará un cotejo en 2025, mismo que disputará frente a Paraguay el martes 18 de noviembre en la cancha del Alamodome en San Antonio, Texas.