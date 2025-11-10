La FGE de Puebla aprehendió en Cancún a probable responsable de trata de personas en su modalidad de explotación sexual

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado de Puebla, en coordinación con autoridades de Quintana Roo, cumplimentó una orden de aprehensión en el municipio de Cancún, en contra de Omar N., de 33 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual a través de la prostitución ajena, en agravio de su esposa.

De acuerdo con los actos de investigación realizados, se estableció que la víctima contrajo matrimonio con el imputado en el año 2014. Cinco años después, la víctima comenzó a sufrir violencia física y psicológica por parte de su pareja.

En agosto de 2023, el imputado presuntamente obligó a la víctima a trabajar de scort, bajo el argumento de ayudarlo a generar ingresos económicos. Posteriormente, el imputado creó y administró una cuenta en la plataforma “OnlyFans” donde subía contenido de la víctima, obligándola además a realizar servicios sexuales, debiendo entregarle íntegramente las ganancias generadas.

Cabe señalar que cuando la víctima no entregaba las cantidades económicas exigidas, el imputado intensificaba las agresiones.

Derivado del trabajo de inteligencia, análisis de información y colaboración interinstitucional, la Fiscalía de Puebla logró ubicar al imputado en Cancún, Quintana Roo, donde agentes de investigación dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra.

El detenido fue trasladado a territorio poblano y puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió, quien determinará su situación jurídica.