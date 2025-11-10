Confirma Tribunal de Alzada sentencia de más de 23 años de prisión por tentativa de homicidio contra tres hombres

Staff/RG

El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de más de 23 años de prisión dictada contra Édgar Saúl N., esto gracias a los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado de Puebla, que acreditaron su responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado cometido en agravio de tres hombres.

Los hechos se registraron el 30 de septiembre de 2018, en un salón social ubicado en la colonia Guadalupe Hidalgo, de la ciudad de Puebla, donde derivado de una discusión el hoy sentenciado sacó un arma de fuego y disparó contra tres hombres causándoles heridas que pusieron en riesgo sus vidas.

Una vez concluidas las etapas procesales, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó una sentencia de 23 años, 4 meses de prisión, sin embargo, su defensa apeló la misma.

Al analizar el caso, el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia impuesta en primera instancia por lo que la misma quedó firme.