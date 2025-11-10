Grupos disidentes provocan suspensión de asamblea extraordinaria en el STSPEPYOD

Staff/RG

Derivado de la inseguridad que generaron grupos disidentes en la Asamblea Extraordinaria para la elección del Comité Electoral convocada por el Comité Ejecutivo de 2022-2025 del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD); Jhovani Oliver Gallo, Secretario General, al no haber condiciones para su desarrollo, declaró la suspensión de la misma para garantizar y salvaguardar la integridad de las y los agremiados; todo apegado a la legalidad que marcan los Estatutos Internos que rigen al gremio.

Al respecto, informó que, con el objetivo de garantizar la transparencia y la legalidad de la dirigencia, por primera vez en la historia sindical se emitió una convocatoria previa para que las y los aspirantes a conformar el Comité Electoral se registraran y por medio de una votación que se llevaría a cabo el viernes siete de noviembre del presente año a las cinco de la tarde.

“Las condiciones se tornaron tensas desde un inicio, ante la presencia del grupo disidente denominado Movimiento por la Democracia que dirige Martha Rodríguez Salinas, quienes de manera impositiva ingresaron a las instalaciones del Sindicato de la Colonia Maravillas para amenazar a quienes estábamos en las oficinas organizando la logística de la Asamblea. Minutos antes de las 16:00 horas pidió que se desalojara la sede sindical con el argumento de que no existiera personal ajeno al gremio. Solicitud que fue aceptada con respeto para evitar confrontaciones y realizar una sesión de altura que la base trabajadora se merece y evitar un conflicto que dejó sin representación durante dos años”, relató.

Posteriormente comenzó el ingreso del personal, garantizando en todo momento la legalidad en el registro y acceso al recinto. El evento se transmitió en vivo por la página oficial Facebook del Sindicato y del Secretario General, sin embargo, el grupo de Movimiento por la Democracia encabezado por Martha Rodríguez Salinas, comenzó a incitar a los presentes para iniciar la Asamblea, pese que aún existían trabajadores del interior del Estado, que por la lejanía de sus municipios faltaban por ingresar.

En un clima de tensión y efervescencia política provocada por Martha Rodríguez, con base en los Estatutos Internos; el Secretario General en su calidad también de Director de Debates, determinó en primer momento a las 18:30 horas que no existía el quórum para la celebración de la misma, declarándose cerrada; señalándose a continuación las 18:35 horas del mismo día para el desahogo de otra Asamblea con la finalidad de reponer la anterior en la que no hubo quórum, lo cual está establecido en el Artículo 57 que a la letra dice: “Para estas Asambleas se requiere de la mitad más uno del número de miembros que radiquen en el lugar que tenga verificativo, lo que constituirá quórum legal. En caso de no contar con dicha mayoría en la primera reunión, en la misma se determinará la fecha próxima en que deba verificarse, la que se llevará a cabo con el número de miembros que asistan, aplicándose la sanción correspondiente a los faltistas”.

Fue así como se apertura la segunda Asamblea General Extraordinaria, sin embargo unos minutos después, a pesar de diversas advertencias que quedaron registradas en video, en las cuales el Director de Debates exhortaba a mantener el orden y la compostura, el grupo de sindicalizados disidentes a los ideales de la agrupación, interrumpió de manera violenta, derribando el cerco de contención y tomando el templete en el que se encontraba el Director de Debates y el Comité Ejecutivo del gremio, a quienes agredieron verbal y físicamente, lo cual se encuentra documentado, además de que no les importó que en el recinto se encontraran adultos mayores y personas con discapacidad.

En ese contexto y a fin de evitar mayores daños a los presentes, el Director de Debates determinó que no existían condiciones para la continuación de la misma, declarando cerrada la Asamblea, no sin antes anunciar que en ese momento se reuniría con el Comité Ejecutivo con la finalidad de emitir una nueva Convocatoria para reponer las dos Asambleas que no se habían podido concluir por las razones ya expresadas.

Finalmente, Oliver Gallo exhortó una vez más a la base trabajadora a estar unidos y fortalecer la armonía sindical, ya que por primera vez en la vida sindical se está realizando un proceso mediante votación libre, directa y secreta, en donde todas y todos los agremiados ejerzan su libre albedrio para elegir al Comité Electoral quienes serán los responsables de vigilar las elecciones de la próxima dirigencia sindical.

Insistió que su gestión quiere evitar un conflicto que dejó acéfalo al gremio, por ello exhorta a los grupos opositores a no obstaculizar mediante la violencia y desinformación a un Sindicato que busca el bienestar de las y los sindicalizados, que se traduce en beneficios también para sus familias.