Mi verdad oculta” se estrena este lunes 10 de noviembre a las 18:30 horas por “las estrellas”

- Telenovela protagonizada por Susana González, David Chocarro y Andrés Palacios
Por Mino D’Blanc
Este 10 de noviembre se estrena la nueva telenovela producida por Carlos Moreno Laguillo titulada “Mi verdad oculta” protagonizada por Susana González, David Chocarro y Andrés Palacios.
Sinopsis: Aitana de joven fue abusada. Marcada por esta tragedia, años después regresa con la intención de hacer justicia. Tiene perfectamente trazada su estrategia para hacer pagar a sus agresores, pero el amor se interpondrá en sus planes.
Elenco: además de los tres histriones protagonistas, “Mi verdad oculta” cuenta con las actuaciones de Chris Pazcal, Geraldine Bazán, Ferdinando Valencia, Michel Duval, Rosa María Bianchi, Luis Felipe Tovar, Alma Delfina, Irán Castillo, entre otros.
“Mi verdad oculta” es una historia de María Luisa Hurtado, Daniela Lillo, Felipe Montero, Luis Ponce y Lula Almeyda, con versión libre y libretos de las experimentadas y talentosas Martha Carrillo y Cristina García.
El tema musical de este melodrama es autoría de Gustavo Farías y lo interpreta la cantante y actriz Lucero.
“Mi verdad oculta” se transmitirá en la barra de las 18:30 horas por “las estrellas” de lunes a viernes.
You may also like
-
“Zoé: Vivencias Especiales”: exposición fotográfica que documenta el universo de la reconocida banda mexicana
-
Raymix y Mister Cumbia hacen un nuevo himno
-
“Mi reina” es el nuevo sencillo de Luis Ángel “El Flaco”.
-
Por frente frío, clases en línea para nivel medio superior y complejos regionales de la BUAP
-
Rehabilitan vialidad usada por deportistas en San Pedro Cholula