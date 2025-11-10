Con su 7° triunfo, Gerardo Rodríguez selló el título 2025 de Trucks México Series

Staff/RG

Se cumplieron las 13 fechas del campeonato de desarrollo más importante de nuestro país, Trucks México Series presentado por Mikel’s- TUM Logística- Moncar- Turibus- Beker Eyewear- Hoosier Tire México- Carreras en Vivo, y con ello surgió el Campeón 2025 en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Puebla, siendo para Gerardo Rodríguez el gran vencedor.

Trucks México Series llegó al final de un largo camino, teniendo a sus 4 contendientes en la pelea por el título en esta última carrera del año, ante las tribunas del complejo poblano luciendo una estupenda entrada.

La competencia sería cortada, con diversos incidentes que obligaban a la aparición de banderas amarillas, logrando llegar Gerardo Rodríguez como líder al “Stage”, teniendo a Mateo Girón al acecho apenas detrás de él.

Seguirían las acciones, Carlos Novelo era el primero en quedar fuera de la contienda, perdiendo la camioneta y encontrándose con la joven poblana Sol Díaz, un fuerte contacto que dejaba a ambos sin posibilidades de seguir en la competencia.

Una larga bandera roja, llevaría a un cierre a 3 vueltas, en el que Gerardo Rodríguez dominaría a pesar del ataque de Mateo, consiguiendo así el séptimo triunfo a su cuenta en la actual temporada, mismo que le entregaría el título de la Temporada 2025, Campeón en un año que fue de menos a más para él.

Mateo Girón le acompañaba en el podio junto a Santiago Cruz, mientras Alexandra Mohnhaupt se convertía en la primera mujer en lograr el título de “Novato del Año”, luego de ser la piloto debutante, con más puntos a lo largo del 2025.

De esta manera se baja el telón de la temporada 2025 de Trucks México Series presentado por Mikel’s- TUM Logística- Moncar- Turibus- Beker Eyewear- Hoosier Tire México- Carreras en Vivo, dando cerrojazo final a un año exitoso, comenzando desde ahora el camino al 2026.