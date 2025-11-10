Diego Ortiz se lleva el título de Challenge Series en una final épica

Staff/RG

El piloto del HO Speed Racing selló una temporada de nueve podios y seis victorias, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de NASCAR México.

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2025. – El equipo HO Speed Racing, encabezado por Hugo Oliveras y Luis Ruiz, celebra con orgullo el título de Campeón de Campeones de Challenge Series 2025 obtenido por su piloto Diego Ortiz, quien cerró la temporada con una actuación magistral en el Autódromo Miguel E. Abed de Puebla.

La gran final de NASCAR México Series fue el escenario perfecto para que Ortiz demostrara su talento, temple y determinación, llevándose la victoria y consagrándose como Campeón de Campeones.

La competencia estuvo marcada por múltiples contactos, banderas amarillas y dos banderas rojas, un contexto desafiante que puso a prueba la concentración y la estrategia de todos los pilotos de playoffs. En medio del caos, Ortiz se mantuvo imperturbable, cruzando la meta con la bandera a cuadros más importante del año.

Con este triunfo, el piloto del auto #11 Mediatek – Ewk Power Rent – 3M – Glacier Water culmina una temporada sobresaliente con 9 podios y 6 victorias, un rendimiento que confirma su madurez deportiva y visión de campeón.

“Estoy inmensamente feliz por cómo se dio esta temporada y por haber conseguido finalmente el campeonato 2025. Fue una carrera muy complicada, llena de contactos y situaciones difíciles, pero logramos mantener la concentración y salir adelante cada vez que las cosas se ponían cuesta arriba. A lo largo del año enfrentamos muchos retos, problemas técnicos y momentos en los que parecía que todo se complicaba, pero el equipo nunca bajó los brazos. Hoy todo ese esfuerzo valió la pena. Estoy muy agradecido con mi equipo, patrocinadores y toda la gente que me apoyó durante la temporada”, expresó emocionado Diego Ortiz, campeón 2025 de Challenge Series.

Con este resultado, Ortiz se consolida como una de las figuras más prometedoras del automovilismo mexicano, mientras que el HO Speed Racing reafirma su posición como uno de los equipos más competitivos de NASCAR México, respaldado por la tecnología y apoyo de Mediatek y sus aliados.

Sigue toda la emoción del equipo y las próximas actividades a través de las redes sociales oficiales de HO Speed Racing y NASCAR México Series.