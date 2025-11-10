AGA Racing Team y Alex de Alba Jr., campeones de NASCAR México Series 2025 en una final para la historia

Staff/RG

En un final para la historia y con un cierre al más puro estilo NASCAR, Alex de Alba se convirtió en el Campeón 2025 de NASCAR México Series, dando al AGA Racing Team, su tercer título de la máxima categoría y el segundo en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Puebla.

Terminó la campaña 2025 para el AGA Racing Team en la categoría de autos stock más importante de Latinoamérica, NASCAR México Series, cumpliendo con la fecha 14 de un extenso calendario, a la que llegaban en busca del título con su piloto Alex de Alba, construyendo un año constante en el que ya conquistaron la Temporada Regular.

En el auto #14 AGA de Manzana/ Red Cola/ Skarch, Alex vería la bandera verde desde el 5° sitio de NASCAR México, teniendo un ritmo sumamente interesante a lo largo de la primera mitad, hasta que una entrada a pits le haría ir a la parte trasera de la parrilla.

La carrera nombrada “Puebla 110”, se tornaba complicada debido a los distintos contactos que cortaban la misma, dando un final a verde, blanca y cuadros, en el que Alex de Alba tendría su graduación automovilística, en un final lleno de emoción para cruzar la meta palmo a palmo junto a Max Gutiérrez, siendo cuarto general pero el mejor ubicado de los contendientes, llevándose el título a casa.

Este resultó el primer campeonato para el de San Luis Potosí, tercero de NASCAR México Series a las vitrinas del equipo tapatío, AGA Racing Team, cerrando un año de ensueño y haciendo valer su condición de Campeón de la Temporada Regular.

De esta forma culmina una temporada más para el AGA Racing Team en NASCAR México Series, continuando como uno de los grandes protagonistas en las pistas mexicanas.