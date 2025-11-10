Habilitan 24 refugios en 19 municipios de Puebla por el frente frío

Erika Méndez
La administración estatal habilitó 24 refugios en 19 municipios de Puebla por el frente frío número 13 en la entidad.
En conferencia de prensa, el coordinador estatal de Protección Civil, Bernabé López Santos, dijo que desde el 8 de noviembre se traslado a Teziutlán, para establecer un puesto de mando.
Para atender de manera inmediata las afectaciones por el frente frío, que traerá fuertes vientos, lluvias y descenso de temperatura, principalmente en la Sierra Nororiental.
