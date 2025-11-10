Feria del Empleo para personas con discapacidad este martes

Desde Puebla

Este martes se realizará la última Feria del Empleo del año del gobierno de la ciudad, va dirigida a las personas con alguna discapacidad y será en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Centro de Convenciones, con la participación de 80 empresas, informó Jaime Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo.

En conferencia de prensa, puntualizó que es la última edición del año, con más de dos mil 300 vacantes de manera directa, sueldos desde los ocho mil hasta los 30 mil pesos.

Señaló que con la bolsa de trabajo tienen adicionalmente nueve mil empleos, la gente tendrá más de 11 mil oportunidades laborales.

24 empresas ofrecerán empleos a personas con discapacidad.