Feria del Empleo para personas con discapacidad este martes

Desde Puebla
Este martes se realizará la última Feria del Empleo del año del gobierno de la ciudad, va dirigida a las personas con alguna discapacidad y será en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Centro de Convenciones, con la participación de 80 empresas, informó Jaime Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo.
En conferencia de prensa, puntualizó que es la última edición del año, con más de dos mil 300 vacantes de manera directa, sueldos desde los ocho mil hasta los 30 mil pesos.
Señaló que con la bolsa de trabajo tienen adicionalmente nueve mil empleos, la gente tendrá más de 11 mil oportunidades laborales.
24 empresas ofrecerán empleos a personas con discapacidad.
You may also like
-
Habilitan 24 refugios en 19 municipios de Puebla por el frente frío
-
Video: Majo Flores denuncia intento de intromisión en la Marcha del Orgullo LGBT+ de Puebla durante la 4ª Cumbre Nacional de Marchas
-
Gobierno de Puebla arranca la rehabilitación de la 24 Sur
-
Con diálogo y trabajo conjunto es posible mejorar la vida de la población: Pavel Gaspar
-
Miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación se manifiestan en la SEP; la dependencia comienza mesas de diálogo