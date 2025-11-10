Proyectan ingresos para Puebla por 131 mil mdp el próximo año

Erika Méndez

La secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla proyectó que la ley de Ingresos del próximo año será por 131 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Josefina Morales Guerrero, señaló que no se contemplan nuevos impuestos el siguiente año.

La administración estatal continuará en el análisis de los recursos, pues el objetivo es que se presente a más tardar el 15 de noviembre ante el Congreso del estado.