Congreso busca impulsar la industria aeronáutica en Puebla: Pavel Gaspar

Jorge Barrientos

El diputado local Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, informó que el Legislativo impulsará un marco jurídico para fortalecer la industria aeronáutica en la entidad, luego de reunirse con una empresa poblana dedicada a la fabricación de aviones en Atlixco.

Durante un foro realizado este lunes, el legislador destacó el potencial tecnológico que existe en Puebla y aseguró que el gobernador Alejandro Armenta ha puesto como prioridad la transformación tecnológica del estado. En ese sentido, señaló que la industria aeronáutica representa una oportunidad estratégica.

“En Atlixco hay una empresa poblana que fabrica aviones; fue impresionante conocerla. Debemos apoyarla y construir condiciones para que esta industria crezca en México”, afirmó Gaspar Ramírez.

El diputado adelantó que la compañía interesada en el desarrollo aeronáutico presentará propuestas de legislación, el Congreso iniciará mesas de trabajo para analizar qué tipo de normas y apoyos se requieren para impulsar esta actividad en Puebla y en el país.

Reconoció que aún no existen condiciones presupuestales para proyectos de gran escala —como aeronaves de gran capacidad para cientos de pasajeros—, pero subrayó que el objetivo central es respaldar a las empresas poblanas, promover su crecimiento y buscar que reciban apoyo de autoridades federales.

“México ya produce vehículos. ¿Por qué no avanzar a la construcción de helicópteros y aviones? La tecnología aérea es fundamental para el desarrollo de un país que ya es potencia en muchos ámbitos”, apuntó.

Gaspar Ramírez indicó que, al finalizar el foro, se dará a conocer un informe detallado sobre los acuerdos alcanzados y los próximos pasos en materia de legislación y apoyo a la industria aeronáutica poblana.

Puebla impulsa diálogo histórico rumbo al Bicentenario de su Constitución con mujeres indígenas y afrodescendientes

El Congreso del Estado de Puebla anunció la realización de un foro dedicado a mujeres indígenas, rurales y afromexicanas, como parte de las actividades conmemorativas por el Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla de 1825.

El diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó que estas actividades buscan reconocer y fortalecer la participación de los pueblos originarios en la vida pública del estado. “No podríamos entender a Puebla sin la voz y la presencia de nuestros pueblos originarios”, afirmó.

Gaspar Ramírez agradeció el apoyo y participación de diputadas y diputados que representan regiones con fuerte identidad indígena, entre ellas Esther Martínez Romano, Elisa Limón, Leonela Martínez y Yazmín, así como autoridades y representantes comunitarios como Rafael Bringas, originario de la Sierra Negra.

La diputada Esther Martínez Romano, del grupo parlamentario del PT y representante de pueblos originarios, informó que el foro se llevará a cabo el 21 de noviembre a partir de las 10:00 de la mañana en las instalaciones del Congreso del Estado. Explicó que el encuentro permitirá generar un diálogo respetuoso entre mujeres indígenas y afromexicanas de distintos territorios del estado, con el objetivo de construir consensos y propuestas que fortalezcan sus derechos.

“El propósito de este espacio es escuchar y compartir visiones, reconocer la sabiduría, lucha y liderazgo de las mujeres que trabajan por el bienestar y la preservación de nuestros pueblos originarios”, señaló Martínez Romano. Subrayó que el foro contribuirá a la construcción de un marco normativo más sólido que garantice la consulta libre, previa e informada, así como la justicia y el respeto a la diversidad cultural.

Ambos legisladores coincidieron en que este ejercicio permitirá avanzar hacia una sociedad más justa e incluyente, donde las mujeres indígenas y afrodescendientes tengan un papel central en la toma de decisiones y en la construcción colectiva de políticas públicas.

El evento forma parte de las actividades oficiales rumbo a la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Puebla, que busca rescatar el valor histórico, social y cultural del documento fundacional del estado y poner en el centro a las comunidades que le dan identidad.