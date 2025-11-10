Video: Majo Flores denuncia intento de intromisión en la Marcha del Orgullo LGBT+ de Puebla durante la 4ª Cumbre Nacional de Marchas

Jorge Barrientos

León, Guanajuato. – Majo Flores, presidenta del Colectivo APPS Derechos Humanos y fundadora de la Alianza Nacional de Marchas LGBT de México, alzó la voz durante la 4ª Cumbre Nacional de Marchas LGBT+ de México, celebrada los días 7, 8 y 9 de noviembre en los municipios de León, Purísima del Rincón y Guanajuato capital, para denunciar intentos de intromisión gubernamental en la organización de la Marcha del Orgullo LGBT+ de Puebla.

El evento, convocado por Pride León e integrantes de la Alianza Nacional de Marchas LGBT de México, reunió a más de 200 marchas y comités del orgullo provenientes de 29 estados del país, con el objetivo de establecer estrategias comunes que fortalezcan la defensa de los derechos humanos, la inclusión y las libertades de la comunidad LGBTIQ+ en todo México.

Entre las personalidades asistentes destacaron la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; la activista trans y defensora de derechos humanos Kenia Cuevas; y la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Claudia Olivia Morales Reza. Las autoridades y activistas coincidieron en la urgencia de promover políticas públicas incluyentes, justas y respetuosas de la diversidad sexual y de género.

Durante las mesas de trabajo, Majo Flores denunció públicamente la intervención del director de Diversidad Sexual del Estado de Puebla, Alberto Camacho, a quien acusó de intentar interferir y apropiarse de la organización de la Marcha del Orgullo LGBT de Puebla, evento que desde hace más de una década ha sido coordinado de manera ciudadana, autónoma y sin fines partidistas por el Colectivo APPS Derechos Humanos.

“Nos quieren arrebatar una lucha que pertenece a la ciudadanía, no a los intereses políticos. Defenderemos la autonomía de la marcha con todas las herramientas legales y sociales a nuestro alcance”, expresó Flores ante los representantes de los distintos comités del país.

La activista poblana advirtió que las acciones atribuidas a Camacho, presuntamente respaldadas por algunos funcionarios, buscan desarticular el movimiento LGBT+ local y restar fuerza a las organizaciones civiles independientes. En respuesta, anunció la interposición de acciones legales para salvaguardar la independencia del colectivo y de la Marcha del Orgullo en Puebla.

El Colectivo APPS Derechos Humanos recibió el respaldo unánime de las más de 200 marchas y comités participantes en la cumbre, así como el apoyo de la reconocida activista Kenia Cuevas, quien manifestó su solidaridad con Majo Flores y la comunidad poblana.

Con esta participación, el Colectivo APPS reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la libertad de organización y el fortalecimiento del movimiento LGBT+ en Puebla y en todo México.

Nuestra lucha no tiene dueño. Las marchas son del pueblo, de las personas diversas y libres que exigen respeto y visibilidad”, concluyó Majo Flores.