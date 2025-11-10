Gobierno de Puebla arranca la rehabilitación de la 24 Sur

Desde Puebla
El gobierno de Puebla arrancó la rehabilitación de la 24 Sur, lo que abarcará de la 35 Oriente al Periférico Ecológico.
El titular de la Secretaría de Infraestructura, Manuel Contreras, precisó que en total atenderán 233 calles de 50 metros.
Pidió a la ciudadanía estar atenta a la información sobre los cierres viales para la obra.
