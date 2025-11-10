Inseguridad

Asesinan a un hombre en San Salvador el Verde

By Redaccion2 / 10 noviembre, 2025

Desde Puebla

Se registró ataque armado, que dejó a un masculino muerto en las inmediaciones del CBTIS 252, municipio San Salvador El Verde.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la victima.

Se presume un ataque directo por ajuste de cuentas.

