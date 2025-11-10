¡Juan Gabriel vive! Más de 170 mil personas se reúnen en el Zócalo para ver la proyección de su concierto

HOLA

Entre nostalgia, lágrimas y recuerdos, miles de fans del ‘Divo de Juárez’ revivieron su icónica presentación en el Palacio de Bellas Artes

Bajo un cielo iluminado por la emoción colectiva, el Zócalo de la Ciudad de México se transformó en un escenario de nostalgia y homenaje. Más de 170 mil personas se reunieron para revivir uno de los momentos más emblemáticos de la música mexicana: el histórico concierto que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes hace 35 años. La proyección, resultado de una colaboración entre Netflix y el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura local, permitió al público corear, una vez más, los temas que el ‘Divo de Juárez’ inmortalizó, mientras descubrían escenas inéditas de aquella noche que marcó la historia del espectáculo.

Desde las primeras horas del día, el corazón de la capital comenzó a llenarse de color y música. Admiradores de todas las edades, imitadores de Juan Gabriel y figuras del ámbito cultural y artístico acudieron al llamado, portando camisetas, pancartas y atuendos inspirados en el carismático intérprete. Entre la multitud, el ambiente era de auténtica devoción: antes de que iniciara la proyección en las pantallas gigantes, los asistentes pudieron disfrutar de anécdotas y fotografías poco conocidas de la vida de Alberto Aguilera Valadez, extraídas directamente de su archivo personal.

Minutos antes de que las luces se apagaran, la emoción alcanzó su punto máximo con la presencia de María José Cuevas, directora del documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, quien junto con las productoras Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, compartió el entusiasmo del público, bailando y cantando entre ellos mientras daban inicio a la velada. Ese espíritu de alegría y cercanía reflejó precisamente lo que el proyecto busca transmitir: la esencia humana y artística de un hombre que trascendió generaciones.

El cierre de la celebración fue, como no podía ser de otra manera, profundamente emotivo. El Mariachi Estrella de América subió al escenario para interpretar algunos de los temas más emblemáticos del cantautor, acompañando a Alicia González, la entrañable fan que conmovió al público en el tercer episodio del documental. Esta vez, Alicia revivió el momento en que interpretó Yo no sé qué me pasó, pero con un toque aún más conmovedor: lo hizo acompañada de su hija y su nieta, demostrando que el amor por Juan Gabriel no solo no se desvanece, sino que se hereda.

La familia de Juan Gabriel presente

La familia de Juan Gabriel fue testigo de esta gran hazaña, pues desde uno de los balcones cercanos al Zócalo, su hijo y heredero universal, Iván Aguilara, así como su esposa, Simona Aguilera, y sus hijos, disfrutaron del espectáculo y de la emoción de los miles de fans que se dieron cita en el corazón de la capital mexicana. “¡Qué noche tan hermosa! Gracias a todos los que hicieron de este evento algo tan especial para nuestra familia”, expresó Simona en una publicación.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero es una serie documental que ofrece acceso sin precedentes al archivo personal del artista, incluyendo videos grabados por él mismo. A lo largo de cuatro episodios, esta producción presenta un retrato íntimo y revelador de Alberto Aguilera Valadez, el hombre detrás del ídolo que rompió estigmas y convirtió su historia de vida en himnos que siguen resonando. Desde sus humildes comienzos hasta su consagración y su partida, el documental ofrece una mirada humana, cálida y profunda al legado de un artista que, más que un ícono, es parte del alma cultural de México.