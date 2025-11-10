Joselyn Solís, la jugadora del Puebla que ganó bronce con México en Mundial Sub 17

MILENIO

Joselyn Solís Díaz es jugadora ofensiva en el Club Puebla Femenil y formó parte de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 que conquistó la medalla de bronce en la Copa Mundial 2025 Sub 17.

La integrante del conjunto de La Franja Femenil apareció en la alineación titular que enfrentó a Brasil en el partido por el tercer lugar de la justa organizada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y que, por primera ocasión, se disputó en Marruecos.

Solís Díaz, quien porta el número 11, fue una pieza clave en la estrategia que implementó el director técnico, Miguel Cambero, en cada uno de los partidos que disputó la selección mexicana.

Club Puebla Femenil reconoce a Joselyn Solís

El Club Puebla Femenil reconoció a su jugadora Joselyn Solís Díaz por su participación en la selección mexicana que ganó el tercer lugar en la Copa Mundial 2025 Sub 17 tras vencer en la serie de penales a la representación de Brasil.

“¡Orgullosas de ti, Jos Solís! Representaste dignamente a México en este Mundial Sub17 y hoy estas dentro de las mejores del mundo. Gran trabajo con la Selección Nacional de México Femenil, lo mereces”, destacó el conjunto de Las Camoteras.

La selección mexicana conquistó la presea de tercer lugar en la justa mundialista luego de superar la fase de grupos y llegar hasta las semifinales. Con la participación de Joselyn Solís Díaz, jugadora de La Franja, el combinado mexicano femenil venció 1-0 a Camerún; luego derrotó a Paraguay en octavos; y superó a Italia en cuartos de final en la serie de penaltis tras empate sin goles en el tiempo reglamentario.

Dentro de la ronda de semifinales, el combinado mexicano cayó por la mínima diferencia ante Países Bajos, con lo cual, no avanzó a la final, pero ganó el derecho de luchar por el tercer lugar.

Joselyn Solís, jugadora del cuadro titular del Club Puebla

Joselyn Solís Díaz, jugadora ofensiva que forma parte del cuadro titular del Club Puebla Femenil en el máximo circuito del balompié mexicano, nació en el estado de Chiapas y luego se trasladó a la Angelópolis.

La mediocampista comenzó su trayecto en el futbol con las fuerzas básicas del Club Puebla; luego fue llamada para incorporarse al equipo Sub 18 y, por sus resultados y olfato goleador, pasó al cuadro Sub 19 hasta llegar al primer equipo.

A lo largo de los torneos Clausura 2025 y Apertura 2025, la jugadora de La Franja fue llamada a diferentes concentraciones de la Selección Mexicana Sub 17 y sumó participaciones en el cuadro titular que dirige el seleccionador Miguel Cambero.