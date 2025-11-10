Liga MX Femenil: ¿Cómo quedaron las semifinales del Apertura 2025? Equipos y cruces confirmados

MEDIO TIEMPO

Las Semifinales de la Liga MX Femenil han quedado definidas y tenemos algunas sorpresas en dicha instancia, con encuentros sumamente llamativos y Clásico Nacional incluido.

Los Cuartos de Final concluyeron con el partido entre Toluca y Chivas, mismo que regaló emociones hasta el último momento, permitiendo que las cosas se pusieran tensas y teniendo en la espera a las Águilas, que ya conocían la llave.

La sorpresa más importante del torneo la dio Cruz Azul, al eliminar de visita a las campeonas Pachuca por goleada, en un partido en donde se mostraron muy superioras para conseguir su boleto.

Tigres no tuvo complicaciones ante Juárez y luego de un empate sin goles, las Amazonas avanzaron por el marcador global, al haber ganado la ida por 1 a 0.

América le pasó por encima a las Rayadas, que terminaron con 9 jugadoras debido a dos expulsiones, finalizando con un global de 6 a 1, 5 a 0 en la vuelta.

Por último, Chivas dio todo para quedarse con el triunfo en el Nemesio Diez, venciendo por la mínima a Toluca, en la serie más cerrada de Cuartos de Final.

Semifinales del Apertura 2025 Liga MX Femenil

De esta manera quedaron las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil