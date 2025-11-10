¡Todo definido! Así se jugará el Play In de la Liga MX en el Apertura 2025

MEDIO TIEMPO

Tras 17 jornadas llenas de emociones y muchas sorpresas, este fin de semana quedaron definidos los 6 equipos que accedieron de forma directa a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y las 4 escuadras que jugarán el Play In en busca de los dos últimos boletos a la Liguilla.

Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Rayados y Chivas son las escuadras que aseguraron su lugar de forma directa en la Fiesta Grande del balompié mexicano, por lo que tendrán poco más de dos semanas de descanso, esto debido a que se atraviesa la Fecha FIFA y Play In antes de la Liguilla.

Por el momento ya hay dos juegos confirmados de los Cuartos de Final: Cruz Azul vs Chivas y América vs Monterrey; por lo que Toluca y Tigres son los equipos que esperan a sus siguientes rivales.

¿Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025?

Tijuana, FC Juárez, Pachuca y Pumas fueron los 4 equipos que lograron meterse a la fase previa a los Cuartos de Final, la cual es conocida como Play In, misma que dará a los 2 últimos invitados a la Liguilla.

Play In Juego 1 | Tijuana vs Juárez

Play In Juego 2 | Pachuca vs Pumas

¿Cómo se juega el Play In de la Liga MX?

El esperado Play In del futbol mexicano funciona a 3 juegos, los cuales comienzan con el enfrentamiento entre el equipo que quedó en el séptimo lugar ante el octavo lugar; el ganador de este encuentro amarra el primero boleto a Cuartos de Final.

El segundo duelo del Play In enfrentar a los equipos que concluyeron en los lugares 9 y 10; el ganador de dicho duelo debe afrontar otro juego, el cual será ante el perdedor del primer partido de Play In, de este choque saldrá el último clasificado a la Liguilla.

¿Cuándo se jugará el Play In del Apertura 2025?

Debido a que del 10 al 19 de noviembre se realizará la última Fecha FIFA del año, la actividad de la Liga MX regresará hasta la tercera semana de noviembre.

Tijuana vs Juárez y Pachuca vs Pumas | 19 o 20 de noviembre

Perdedor de Play In 1 vs Ganador del Play In 2 | 22 o 23 de noviembre

