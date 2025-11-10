Con diálogo y trabajo conjunto es posible mejorar la vida de la población: Pavel Gaspar

-El diputado se reunión con vecinos de Acatlán de Osorio para ser testigo de los trabajos de gestión del programa de Obra Comunitaria

Desde Puebla

“Con diálogo, participación y trabajo conjunto con la sociedad, avanzamos para mejorar la vida de la población”, señaló el diputado Pavel Gaspar Ramírez, al reunirse con vecinos del barrio de Las Nieves, en el municipio de Acatlán de Osorio, para ser testigo de los trabajos de gestión del programa de Obra Comunitaria.

En este barrio, gracias a la gestión del diputado, de las aportaciones estatales y del trabajo de las y los pobladores, se logró construir la Calle Morelos, de 289 metros lineales, que beneficia la movilidad de esta zona de Acatlán de Osorio.

Durante esta reunión, la presidenta del Comité de Obra Comunitaria de Las Nieves, Eduviges Garzón Aguilar, reconoció que gracias al apoyo de las autoridades estatales y al gran esfuerzo de las y los vecinos del barrio se logró construir esta importante obra.

DIPUTADO PAVEL GASPAR SE REÚNE CON PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOTOLTEPEC

Asimismo, en gira de trabajo por la Mixteca Poblana, el diputado Pavel Gaspar se reunió con el presidente municipal de Totoltepec, Edgardo Santos Catarino, para trabajar de manera coordinada y coadyuvar en proyectos que beneficien a la región.

“Solo en territorio es como conoceremos de viva voz las necesidades de la población, es como construimos el bienestar para las y los poblanos”, aseguró el legislador durante su recorrido por Acatlán de Osorio, Totoltepec y Tehuacán.