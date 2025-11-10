Miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación se manifiestan en la SEP; la dependencia comienza mesas de diálogo

María Huerta
Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) se manifiestan a las afueras de la Secretaría de Educación exigiendo no a la afiliación sindical, derecho a la educación de sus hijos y la instalación de una mesa de negociación.
Tras varios minutos de manifestarse, personal de la SEP comenzó una mesa se diálogo.
“Informamos que, con total respeto y abiertos al diálogo, personal de la dependencia ya atiende a miembros pertenecientes al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM)”, expone la SEP en redes sociales.
