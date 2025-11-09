Ayuntamiento entregará 27 obras al cierre del 2025: Edgar Dávila

María Tenahua

El subsecretario de Infraestructura del ayuntamiento de Puebla, Edgar Dávila Ramos, señaló que, al cierre de año, entregarán 27 obras, para cumplir el calendario anual de la dependencia.

Estas acciones son diversas, desde los servicios básicos: Cuatro pavimentaciones, temas de bacheo y de vivienda, con la instalación de calentadores y paneles solares y captadores pluviales en las instituciones educativas.

Son trabajos en un espacio educativo, uno de hidrosanitario, seis rehabilitaciones, así como servicios y el objetivo es terminar todas este año.