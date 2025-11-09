Pepe Chedraui fortalece vínculos internacionales en el Smart City Expo World Congress

– _Destacó la importancia de generar alianzas con sus homólogos a nivel mundial, así como con expertas y expertos en materia de tecnología_

– _Participó en el Foro “Fortalecer las ciudades a través de una gobernanza inteligente y agendas efectivas”_

Desde Puebla

Puebla, Pue, 09 de noviembre de 2025.- Con éxito concluyó la participación del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, en el Smart City Expo World Congress, donde además de asistir a los foros y mesas de diálogo, recorrió los stands y generó alianzas para llevar a cabo mejores prácticas gubernamentales.

Acompañado por el titular de la Secretaría de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, el presidente municipal destacó que la capital poblana apuesta por el futuro, por lo que es necesario participar en estos encuentros donde las y los asistentes trabajan por el desarrollo urbano a través de la tecnología.

Reiteró su interés por lograr que Puebla capital se convierta en una ciudad inteligente y tecnológica, asimismo, compartió los avances que se tienen con Puebla Brilla, la semaforización y temas de seguridad.

Cabe mencionar que el encuentro internacional, que superó la asistencia de expositores y visitantes, en comparación con el año pasado destacó como uno de sus temas clave la movilidad autónoma y la llegada de un momento decisivo en las ciudades de todo el mundo para los desplazamientos sustentables.

En su edición 2025 organizada por Fira de Barcelona, se celebró del 4 al 6 de noviembre bajo el lema “The Time for Cities” con la presencia de más de mil 100 expositores y 25 mil visitantes superando la asistencia del año pasado, donde se propuso aprovechar todo el potencial de las tecnologías para la transformación de las urbes con la presencia de expositores, expertos y visitantes de diferentes países como México.