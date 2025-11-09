Por fríos, suspenden clases en Puebla este 10 de noviembre; en las sierras la medida se amplía hasta el martes

María Huerta

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación Pública, informa que, debido a las bajas temperaturas por la llegada del Frente Frío número 13 y tras la recomendación de la coordinación general de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, este lunes 10 de noviembre se suspenderán las clases en 14 mil 789 escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos en las Sierra Norte, Nororiental, en los valles de Serdán y de Atlixco, así como en la Mixteca y en la zona Angelópolis.

A fin de salvaguardar la salud de un millón 864 mil 393 niños, adolescentes y jóvenes, recibirán el servicio educativo a distancia asesorados por 99 mil 453 docentes que trabajarán con apoyo de actividades académicas, acorde a las necesidades de cada grado escolar.

Asimismo, el martes 11 de noviembre continuarán en suspensión de clases escuelas de las sierras Norte y Nororiental, serán reanudadas de manera presencial el miércoles 12 de noviembre en el horario habitual.