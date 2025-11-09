Congreso, listo para analizar y aprobar el paquete fiscal de Puebla

Jorge Barrientos

El Congreso del Estado de Puebla se declaró preparado para recibir, analizar y aprobar en el menor tiempo posible el Paquete Fiscal 2026 y las Leyes de Ingresos de los 217 municipios, informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez.

El legislador detalló que la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal será la encargada de revisar las propuestas, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y apegado a la ley.

“En el tema de Puebla se tiene hasta el próximo 15 de noviembre para recibir las propuestas y nosotros estamos preparados. Estamos a la espera de los municipios y el estado”, señaló.

El presidente del Congreso recordó que el 15 de noviembre vence el plazo para la recepción de las iniciativas fiscales, y se prevé que los dictámenes sean aprobados antes del 15 de diciembre, fecha en la que concluye el periodo ordinario de sesiones.

Finalmente, subrayó que la aprobación del paquete fiscal del estado y las leyes de ingresos municipales será una de las prioridades, para cerrar el primer período de sesiones del segundo año de la LXII Legislatura.