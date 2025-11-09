Esperamos aumento del 30% en nuestras ventas para El Buen Fin: Ayala Vázquez

María Tenahua

El presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, José Ayala Vázquez, destacó que, para la temporada del Buen Fin, esperan un incremento del 30 por ciento en ventas.

Señaló que estas fechas son más benéficas para los centros comerciales y tiendas departamentales, pero, como comercios pequeños, se suman a esta época del año.

Ante esto, reconoció que muchos de los locales en el corazón de la ciudad no se han bancarizado, lo que hace que sus ventas no sean buenas, pues la gente prefiere aprovechar las promociones, como meses sin intereses.