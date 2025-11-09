Obispo auxiliar de Puebla pide el descanso de perito de la fiscalia de Tlaxcala

Jorge Barrientos

Puebla, Pue.— En una emotiva misa dominical, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Puebla, monseñor Tomás López Durán, pidió por el descanso eterno de las víctimas de la violencia que han perdido la vida en distintas circunstancias, entre ellas Diana Álvarez Zamora, perito de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala, a quien se recordó de manera especial por su compromiso y servicio a la sociedad.

Durante la homilía, el obispo también elevó oraciones por los policías asesinados en Huixcolotla, Irving García Quintero, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); José Martín Jiménez, reportado como desaparecido y encontrado sin vida; y Julio César Penagos, docente de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Asimismo, pidió por las necesidades del presbítero Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, desaparecido en Tultepec, Estado de México.

> “La sociedad no puede generar violencia ni ataques destructivos al templo de Dios. El templo es el lugar del encuentro con Él, la casa donde se manifiesta su palabra como alimento”, expresó monseñor López Durán desde la Catedral de Puebla.

El obispo subrayó que la Iglesia, en la celebración de la Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, recuerda la fidelidad de Dios y el llamado a la comunidad cristiana a ser constructores de paz y esperanza.

La Basílica, primera iglesia edificada en Roma y consagrada el 9 de noviembre del año 324 por el Papa San Silvestre, representa la unidad de todos los templos católicos del mundo.

En su mensaje, monseñor retomó las palabras del Papa León XIV, quien exhortó a los fieles a trabajar con profundidad y constancia en su servicio:

> “No se apresuren ni sean superficiales cuando trabajen al servicio del Reino de Dios; solo excavando profundamente, libres de los criterios del mundo, se puede construir una verdadera comunidad de fe”.

Procesión del Congreso Nacional de Misioneros

Antes de la misa, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa dirigió un mensaje a los asistentes del Congreso Nacional de Misioneros (CONAMI), reunidos a las afueras de la Catedral de Puebla. Los participantes emprendieron una procesión hacia el Centro Expositor, donde continuaron las actividades del encuentro.

En un ambiente de oración y reflexión, la arquidiócesis de Puebla reafirmó su compromiso de acompañar a las familias que sufren por la violencia y pidió por la construcción de una sociedad más justa y fraterna.