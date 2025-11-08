Hallaron dos cuerpos en avanzado estado de descomposición en Tilapa

Desde Puebla
Autoridades locales confirmaron el hallazgo de dos personas sin vida sobre un camino de terracería flanqueado por cañaverales, justo a la entrada de la comunidad de Cuexpala, municipio de Tilapa.
Primeros reportes apuntan a que se trata de un hombre y una mujer, aunque la intensa descomposición complica cualquier identificación preliminar.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la desfiguración de los rostros responde tanto al proceso natural de putrefacción como a la acción de fauna silvestre de la zona. Hasta ahora, no existe información oficial sobre las causas del fallecimiento ni la posible identidad de las víctimas.
