Se incendia unidad en la autopista México-Tuxpan

Abelardo Domínguez
Se reporta vehículo incendiándose sobre la rampa de frenado de la autopista México–Tuxpan, a la altura de Texcapa, en Huauchinango
Se recomienda extremar precauciones al circular por la zona y permitir el paso a las unidades de emergencia.
You may also like
-
Hallaron dos cuerpos en avanzado estado de descomposición en Tilapa
-
SSP pone en funcionamiento unidad de atención a mujeres
-
Conviven pilotos NASCAR con poblanos
-
Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia; promete “capitalismo para todos”
-
¿Se pueden transmitir las bacterias bucales por los besos? La Dra. Vivian Menéndez aclara los mitos sobre las caries contagiosas