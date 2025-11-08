Salud Sección Principal

Se incendia unidad en la autopista México-Tuxpan

By Redaccion2 / 8 noviembre, 2025

Abelardo Domínguez

Se reporta vehículo incendiándose sobre la rampa de frenado de la autopista México–Tuxpan, a la altura de Texcapa, en Huauchinango

Se recomienda extremar precauciones al circular por la zona y permitir el paso a las unidades de emergencia.

You may also like

Categorías