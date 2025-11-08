Detención de pipa por la Guardia Nacional causa inquietud en Ahuazotepec

Abelardo Domínguez

Ahuazotepec, Puebla – La detención de una pipa de doble remolque por la Guardia Nacional en la autopista Texcoco-Tejocotal, a la altura de Beristain, ha generado diversas reacciones en Ahuazotepec.

Lo que ha llamado la atención es que este tramo se considera de jurisdicción estatal, lo que plantea interrogantes sobre la competencia de la Guardia Nacional en la zona.

Se espera que el teniente Erick Chávez emita un comunicado oficial para aclarar los motivos de la detención, o si se trató simplemente de una revisión de rutina.

Automovilistas han expresado su descontento, señala que la Guardia Nacional debería enfocarse en las áreas donde su presencia es más necesaria, como en la atención a accidentes, donde suelen tardar en llegar.

La presencia de la Guardia Nacional en este tramo estatal ha levantado sospechas entre algunos ciudadanos, quienes sugieren que podrían estar buscando obtener algún beneficio de estas supervisiones.

Comerciantes y transportistas han manifestado su preocupación por el aumento de la inseguridad en la autopista, especialmente en lo que respecta al robo de vehículos y camiones de carga.

Ante esta situación, algunos comerciantes han solicitado al gobierno estatal que refuerce la presencia de la policía estatal en la zona y que retire a la Guardia Nacional de los tramos que no son de su competencia.