Puebla, referente en tecnología de ciberseguridad

SAN ANDRÉS CHOLULA, Pue.- El 5o Congreso Internacional de Tecnologías de la Información Aplicadas a la Seguridad se consolidó como un espacio de diálogo y acción en Puebla, donde autoridades, expertos y sociedad coincidieron en la importancia de la innovación tecnológica para fortalecer la paz y la confianza ciudadana.

El evento refrendó el compromiso del gobernador Alejandro Armenta de mantener a la seguridad como prioridad, con el uso de herramientas modernas para combatir eficazmente la delincuencia.

Durante la inauguración, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, en representación del mandatario, destacó que el gobierno estatal mantiene una apertura total a las innovaciones tecnológicas y al conocimiento que aportan las y los especialistas. “Un gobierno no puede separarse de los estudios y resultados de expertos; de ellos dependerá las acciones que llevemos a la sociedad”. Expresó la intención de convertir las conclusiones del congreso en políticas públicas efectivas.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez, informó sobre el fortalecimiento del plan estatal en concordancia con la estrategia nacional de seguridad. Detalló la adquisición de patrullas, torres de vigilancia y drones de última generación, con el objetivo de consolidar a Puebla como referente en tecnología aplicada a la protección ciudadana durante los próximos cinco años.

El representante del Congreso, Enrique Ramos Salgado, subrayó que la tecnología es una aliada fundamental para construir entornos más seguros y sociedades más justas. Señaló que el encuentro busca integrar herramientas como la inteligencia artificial, el análisis de datos y los sistemas de mando y control para fortalecer la prevención, la reacción y la capacidad de análisis de las instituciones de seguridad. Añadió que la tecnología sólo cobra sentido cuando se emplea con ética, preparación y responsabilidad, y reiteró que “son las mujeres y los hombres comprometidos con la seguridad quienes convierten la innovación en una herramienta para proteger vidas y garantizar tranquilidad”.

Por su parte, el rector de la Universidad Anáhuac, José Mata Temoltzin, celebró que Puebla sea sede de un encuentro que fomenta la reflexión conjunta entre sociedad, academia y gobierno, sobre los desafíos de la seguridad digital y social. Destacó que la información pública y el uso responsable de la tecnología deben asumirse como compromisos compartidos para fortalecer la protección de las personas y promover una convivencia más segura.

Asistentes como Juan Manuel Aguirre y Guadalupe Ramírez coincidieron en la relevancia de estos espacios para fortalecer la preparación y actualización constante en materia de prevención del delito. Juan Aguirre destacó que la tecnología es un pilar esencial en la lucha contra la inseguridad, mientras que Guadalupe Ramírez subrayó que estos congresos permiten a las corporaciones y a la sociedad mantenerse un paso adelante frente a la delincuencia. Con estas acciones, Puebla avanza hacia una cultura de paz y confianza basada en la unión de gobierno, ciudadanía y conocimiento tecnológico.