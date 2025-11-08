Congreso del estado, abierto al arte, la cultura y el talento regional

– Inauguran tres exposiciones de arte en la sede del Poder Legislativo

Desde Puebla

El Congreso del Estado es un espacio de puertas abiertas para promover el arte, la cultura y el talento regional, coincidieron el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez y el diputado José Luis Figueroa Cortés.

Durante la inauguración de la exposición denominada La Matlazihua, de autores originarios de Oaxaca, el presidente del Congreso, Pavel Gaspar, reconoció la iniciativa del diputado José Luis Figueroa para gestionar y realizar estas actividades, en las que se impulsa el talento de artistas de diferentes lugares.

“Están compartiendo la cultura, el arte y la tradición. Puebla colinda con Oaxaca y compartimos históricamente por generaciones el comercio, el arte y la cultura”, indicó.

Por su parte, el diputado José Luis Figueroa Cortés destacó la importancia de abrir espacios para las diferentes expresiones, así como celebrar la creatividad, identidad y sensibilidad de las y los autores.

La exhibición colocada en el andador del Auditorio 18 de Noviembre reúne la obra de once artistas del Estado de Oaxaca. En el evento estuvieron las diputadas Fedrha Isabel Suriano Corrales y Laura Guadalupe Vargas Vargas.

Como parte de estas actividades de impulso al arte y la cultura, el diputado José Luis Figueroa Cortés inauguró las exposiciones colectivas tituladas Mosaico de Emergentes y Piedra Gris Poblana: Arte Volcánico.

Las obras se ubican en el lobby del Salón de Protocolos y destacan el talento de diferentes artistas poblanos.

Durante el acto protocolario estuvieron presentes los diputados Pavel Gaspar Ramírez, José Luis Figueroa Cortés y Elías Lozada Ortega.