Sierra Norte, de pie con apoyos para transformar el campo en Xicotepec y Huauchinango

-En evento encabezado por integrantes del gabinete estatal, se entregaron más de 6 mil 700 acciones por 65 millones de pesos del programa “Transformación para el Campo Poblano”.

Desde Puebla

XICOTEPEC DE JUÁREZ, Pue. – Ante más de 4 mil personas y en representación del gobernador Alejandro Armenta, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, encabezó la entrega de más de 6 mil 700 apoyos por 65 millones de pesos del programa “Transformación para el Campo Poblano” a productoras y productores de los municipios pertenecientes a las microrregiones 01 de Xicotepec y 02 de Huauchinango.

En su mensaje, el titular de Gobernación mencionó que ante la contingencia climatológica los apoyos al campo no podían esperar, como fue el fertilizante, abono, tractores, así como los diferentes insumos para los cultivos. Aguilar Pala refirió que el gobernador está pendiente del buen manejo de recursos, por lo que llamó a las y los productores a aprovechar los insumos.

En su intervención, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, subrayó que durante la gira de trabajo en la Sierra Norte se entregaron un total de 9 mil 500 apoyos por más de 77 millones de pesos, cifra histórica en la región. “La Sierra Norte hoy está de pie y tenemos que estar más unidos y más fuertes”, puntualizó la secretaria, al tiempo de señalar que trabajan de la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El subsecretario de Producción y Productividad Primaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, José Francisco Esquitín Alonso, reconoció el compromiso del gobernador con las familias productoras de la Sierra Norte con acciones concretas que fortalecen al campo. Detalló que fueron entregados apoyos para la innovación y sostenibilidad de la cafeticultura, insumos para el desarrollo del sector apícola, herramientas para la modernización y tecnificación del campo; recursos del programa Mujer Rural Emprendedora, mochilas aspersoras e insumos para el desarrollo pecuario y acuícola.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, reiteró que nadie está solo, ya que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta, la atención a las familias poblanas afectadas por las lluvias continuará hasta que sea necesario y que la delegada Gema Mejía Santamaría, es el enlace directo para canalizar todas las peticiones en la zona.

En su oportunidad, el presidente municipal, Carlos Barragán Amador, destacó que se trató de una entrega histórica de apoyos al campo, como nunca se había hecho en la región de Xicotepec. Reconoció la importancia que tiene el campo para el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ya que se tenía en el olvido. “Aquí está la gente que siembra el campo, la gente que ha estado olvidada, la que produce la comida que consumimos en los hogares”, aseguró el edil, al tiempo de recordar que ante las intensas lluvias contaron con la mano y respaldo del mandatario estatal.

“Me parece muy bien que estén al pendiente de nosotros”, expresó Aurelio Flores, productor del municipio de Naupan, quien recibió una aspersora, herramienta indispensable para el cuidado de sus cultivos de café. El productor, señaló que esta herramienta representa un ahorro significativo y mejora su capacidad de producción.