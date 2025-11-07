“La Tejedora de Cintura”, catrina con la mejor vista de Atlixco

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a admirar “La Tejedora de Cintura”, una imponente obra instalada en el cerro de San Miguel, que rinde homenaje a las mujeres artesanas cuya creatividad y destreza dan vida a piezas llenas de historia y tradición.
La creación del maestro Luis Reyes Ponce de León, especialista en cartonería y totomoxtle, simboliza la conexión entre el arte popular y la identidad mexicana. Su trayectoria ha trascendido fronteras, llevando su talento a la Fundación Casa de México en Madrid en colaboración con el IMACP.
