A una semana de su funcionamiento, no hay multas por parquímetros en San Alejandro

María Tenahua
El subsecretario de Movilidad del ayuntamiento de Puebla, Norman Campos Velázquez ,señaló que a una semana del funcionamiento de parquímetros en la zona del hospital San Alejandro no se han aplicado multas, pues los usuarios han respetado lineamientos.
En comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos, refirió que un mes antes se llevó a cabo la socialización con los vecinos.
Son más de 300 cajones para automovilistas, incluidas personas con discapacidad.
