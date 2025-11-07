A una semana de su funcionamiento, no hay multas por parquímetros en San Alejandro

María Tenahua

El subsecretario de Movilidad del ayuntamiento de Puebla, Norman Campos Velázquez ,señaló que a una semana del funcionamiento de parquímetros en la zona del hospital San Alejandro no se han aplicado multas, pues los usuarios han respetado lineamientos.

En comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos, refirió que un mes antes se llevó a cabo la socialización con los vecinos.

Son más de 300 cajones para automovilistas, incluidas personas con discapacidad.