Video: Instalan en el Paseo Bravo escenario del Festival Internacional de Puebla 2025

Erika Méndez

El gobierno de Puebla avanza en la instalación de un escenario en el Paseo Bravo, para el Festival Internacional de Puebla 2025.

Dicho evento se desarrollará del 8 al 14 de noviembre con más de 45 artistas nacionales e internacionales.

En total, habrá 10 sedes para presentaciones de música, cultura, danza, cine y artes visuales.